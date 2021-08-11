تحويل مبنى مهجور إلى مركز تدريب مهني في قطور بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:
تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، صباح اليوم الأربعاء، أحد المباني غير المستغلة بمدينة قطور، ووجه بتحويله إلى مركز تدريب مهني لخدمة أبناء قطور.
وعقب الجولة، عقد المحافظ اجتماعًا لمناقشة مشاركة كل جهة في تجهيز المركز المقام على مساحة ١٥٦٠ مترًا مربعًا ومكون من 5 طوابق خرسانية.
وأكد محافظ الغربية، أن الهدف من إنشاء المركز هو تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال توفير تدريبات مهنية متخصصة تؤهلهم إلى العمل بوظائف حيوية يتطلبها السوق المحلي.
يُذْكَر أن المبنى هو أحد الأصول المملوكة للدولة غير المستغلة في مركز قطور منذ أكثر من ٢٠ عامًا، وصدر قرار في عام ٢٠٠١ بتخصيصه لإقامة معهد أزهري، ثم قرار في عام ٢٠٠٤ بتخصيصه لإنشاء كلية حاسبات ومعلومات تابعة للأزهر.