تحويل مبنى مهجور إلى مركز تدريب مهني في قطور بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، صباح اليوم الأربعاء، أحد المباني غير المستغلة بمدينة قطور، ووجه بتحويله إلى مركز تدريب مهني لخدمة أبناء قطور. ‎

وعقب الجولة، عقد المحافظ اجتماعًا لمناقشة مشاركة كل جهة في تجهيز المركز المقام على مساحة ١٥٦٠ مترًا مربعًا ومكون من 5 طوابق خرسانية.

وأكد محافظ الغربية، أن الهدف من إنشاء المركز هو تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال توفير تدريبات مهنية متخصصة تؤهلهم إلى العمل بوظائف حيوية يتطلبها السوق المحلي.

يُذْكَر أن المبنى هو أحد الأصول المملوكة للدولة غير المستغلة في مركز قطور منذ أكثر من ٢٠ عامًا، وصدر قرار في عام ٢٠٠١ بتخصيصه لإقامة معهد أزهري، ثم قرار في عام ٢٠٠٤ بتخصيصه لإنشاء كلية حاسبات ومعلومات تابعة للأزهر.