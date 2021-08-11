"الكهرباء": تركيب ١٣٠ ألف عداد كودي للمباني المخالفة بـ9 محافظات بالصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قالت شركتا توزيع الكهرباء في مصر الوسطي والعليا لتوزيع الكهرباء، في بيان لهما، اليوم الأربعاء، إنهما انتهتا من تركيب ١٣٠ ألف عداد كودي للمباني المخالفة والعشوائية التي تم التقديم عليها من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء في 9 محافظات بالصعيد "الفيوم- بني سويف- الوادي الجديد- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان".

بدء تلقي طلبات العدادات الكودية

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن أن المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء بدأت في تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة منذ تفعيلها في أول يوليو من العام الماضي 2020 حتى يوم 31 من شهر يوليو الماضي 2021، لافتًا إلى أنه تم مد مهلة تلقي طلبات العدادات الكودية من قبل الوزارة 8 فترات؛ تسهيلًا على المواطنين الراغبين في تحويل نظام الممارسة إلى عدادات كودية.

٨ مهلات لتلقي طلبات العدادات الكودية:

- المهلة الأولى: من أول يوليو حتى منتصف أغسطس من العام الماضي 2020.

- المهلة الثانية: من منتصف أغسطس حتى نهاية سبتمبر 2020.

- المهلة الثالثة: من نهاية سبتمبر حتى نهاية أكتوبر 2020.

- المهلة الرابعة: من نهاية أكتوبر حتى نهاية نوفمبر 2020.

- المهلة الخامسة: من نهاية نوفمبر حتى نهاية ديسمبر 2020.

- المهلة السادسة: من نهاية ديسمبر حتى نهاية مارس 2021.

- المهلة السابعة: من نهاية مارس حتى نهاية يونيو 2021.

- المهلة الثامنة: من نهاية يونيو حتى نهاية شهر يوليو الجاري.

طرق التقديم للعدادات الكودية للمباني المخالفة:

وأشار المصدر إلى أن طريقة التقديم والأوراق المطلوبة لتركيب العدادات الكودية عبر المنصة الإلكترونية، كالتالي:

- رابط التسجيل عبر المنصة الإلكترونية للتقديم على تركيب عداد الكهرباء الكودي: eehc.ses360.net.

المستندات المطلوبة

- عقد ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو التجارية.

- صورة البطاقة الشخصية لمالك الوحدة المراد توصيل التيار لها.

- إيصال مياه أو تليفون أو غاز.

- إيصال التقديم بقيمة 50 جنيهًا.

خطوات التقديم على العدادات

- اختيار خدمة طلب تركيب عداد قانوني.

- استكمال البيانات المطلوبة والتأكّد من صحة البيانات.

- إرفاق المستندات المطلوبة.

- إرسال الطلب.