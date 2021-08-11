ملايين الجرعات من لقاح كورونا في الطريق لمصر.. ما القصة؟

ابوظبي - سيف اليزيد - عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

استقبلت مصر 525 ألف جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة «أسترازينيكا» بمطار القاهرة الدولي، وذلك بعد ساعات من تسلم أول دفعة من لقاح جونسون آند جونسون للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن شحنة اللقاحات سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، قبل توزيعها على المراكز المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، لافتاً إلى أن لقاح «أسترازينيكا» يتم حقنه على جرعتين يفصل بينهما 12 أسبوعاً (3 أشهر).

وحسب مصدر في وزارة الصحة لـ«الاتحاد»، فإنه من المقرر وصول عدد الحاصلين على تطعيم لقاح فيروس كورونا في البلاد نحو 10 ملايين مواطن مع وصول ملايين الجرعات تباعاً خلال الشهر الجاري، مقدمة من مبادرة «كوفاكس» العالمية للتوزيع العادل للقاحات، أو بتوزيع المليون جرعة من لقاح سينوفاك المصنعة في مصر.

وأكد «مجاهد» أن لقاح «أسترازينيكا» أثبت فعالية بنسبة 76% في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، و100% في الوقاية من الوصول إلى الحالات المتوسطة والشديدة، مشيراً إلى أنه حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.