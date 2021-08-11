البرلمان العربي يُعزّي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد شعبان (القاهرة)

أعرب البرلمان العربي، عن خالص التعازي وصادق المواساة لقيادة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والبرلمان والشعب الجزائري، ولذوي ضحايا الحرائق التي اندلعت بعدد من الغابات في الولايات الجزائرية، وأسفرت عن وفاة وإصابة عشرات المواطنين.

وأكد البرلمان العربي على دعمه وتضامنه الكامل مع جمهورية الجزائر في هذا المصاب الجلل وأن يمن عليهم بالأمن والاستقرار، معرباً عن صادق تمنياته بالشفاء العاجل للمُصابين، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وغفرانه.

وكانت الحماية المدنية في الجزائر، قد أعلنت أمس ارتفاع عدد حرائق الغابات إلى 99 حريقاً عبر 16 ولاية، وأوضحت عبر حسابها على موقع تويتر، أن الحرائق امتدت عبر ولايات «تيزي وزو والطارف وجيجل وبجاية وسكيكدة وبومرداس والمدية والبليدة وسطيف وعنابة والبويرة وقسنطينة وقالمة وتبسة وسوق أهراس وتيبازة».

وكشف أيمن بن عبدالرحمن الوزير الأول الجزائري، أن بلاده أجرت اتصالات مع شركائها الأوروبيين بهدف استئجار طائرات إطفاء حرائق، لغرض إخماد الحرائق التي لا تزال مشتعلة في غابات عدد من الولايات الجزائرية وأسفرت عن مقتل 42 شخصاً بين مدني وعسكري.