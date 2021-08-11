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ماليزيا تسجل حصيلة قياسية لإصابات كورونا

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ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت ماليزيا 20 ألفاً و780 حالة إصابة جديدة بفيروس اليوم الأربعاء، طبقاً لما ذكرته وزارة الصحة.
وذكرت صحيفة "ذا ستار" الماليزية أن هذه ثاني أعلى حصيلة إصابات تسجلها البلاد، على الإطلاق، بعد أن سجلت 20 ألفاً و889 حالة إصابة في السادس من أغسطس.
وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد مليونا و320 ألفاً و547 حالة.
ومازالت ولاية "سيلانجور" تشهد أعلى عدد من حالات الإصابة، حيث بلغت ستة آلاف و921 حالة.
وطبقاً لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، بلغت حصيلة الوفيات في ماليزيا بسبب كورونا حتى الآن، 11 ألفاً و162 حالة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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