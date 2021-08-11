خامنئي يمهل المسؤولين أسبوعا لاتخاذ إجراءات للسيطرة على تفشي كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 11 - أغسطس - 2021 12:54 مساءً

أمهل المرشد الإيراني، علي خامنئي، المسؤولين في ايران أسبوعا واحدا لاتخاذ الخطوات اللازمة للسيطرة على الموجة الخامسة من تفشي كورونا.

وشدد خامنئي في كلمة مسجلة توجه بها إلى الإيرانيين، أن أزمة كورونا تتصدر قائمة الأولويات في البلد، مؤكداً على ضرورة تأمين المزيد من الجرعات من اللقاح للمواطنين.

كما أمر القوات المسلحة بتقديم الدعم للقطاع الصحي وتوفير الإمكانات من أجل السيطرة على الجائحة.

كذلك أعرب عن قلقه من استنزاف طاقات الكوادر الطبية.

وسجلت إيران، التي تعد أكثر دول الشرق الأوسط تضررا جراء تفشي الوباء، خلال الأيام الأخيرة أرقاما قياسية في حصيلة الوفيات اليومية اقتربت من 600 وفاة، وبلغ إجمالي عدد الوفيات أكثر من 95 ألف وفاة منذ بداية تفشي الوباء، فيما تجاوز إجمالي عدد المصابين 4 ملايين و150 ألف مصاب.