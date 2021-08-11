عداد كورونا العالمي لا يتوقف.. الوفيات والإصابات في ارتفاع

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 01:10 مساءً - يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره، حاصدا أرواح أكثر من 4 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 204 ملايين و798 ألفا و575 حالة، الأربعاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و327 ألفا و147 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 183 مليوناً و930 ألفا و11 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

الهند تسجل 38353 إصابة

أعلنت الحكومة الهندية، تسجيل 38353 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبهذا يتجاوز إجمالي عدد الإصابات بالهند 32 مليونا، وهو ثاني أعلى عدد بعد الولايات المتحدة.

ألمانيا تسجل 4996 إصابة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 3 ملايين و799425، بعد تسجيل 4996 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91817 بعد تسجيل 14 حالة وفاة.

المكسيك تسجل 19555 إصابة

أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 19555 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و786 حالة وفاة، ما يدفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى مليونين و997885 والوفيات إلى 245476.

86 إصابة جديدة في مصر

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 284875 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 233405 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16588 حالة بعد تسجيل 6 وفيات جديدة .

34885 إصابة في البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 34885 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1211 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 الناجم عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البرازيل بلغ أكثر من 20 مليونا منذ ظهور الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 564773.

وتحتل البرازيل حاليا المركز الثالث في عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند، كما تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات.