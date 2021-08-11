الجيش العراقي يطلق عملية أمنية لملاحقة فلول “داعش”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن الجيش العراقي، اليوم الأربعاء، عن انطلاق عملية أمنية جديدة لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية (تابعة للجيش) إن العملية ستكون بمشاركة طيران التحالف الدولي لملاحقة فلول التنظيم في قضاء الرطبة أقصى غربي محافظة الأنبار.

أوضحت أن “وحدات من الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وفرقة الرد السريع شرعت فجر اليوم، بتنفيذ عملية أمنية واسعة في صحراء الرطبة ضمن قاطع عمليات الأنبار بإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي”.

وأشارت إلى أن “هذه العملية تأتي لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية والبحث عن أوكارهم ولتطهير المناطق ضمن قاطع المسؤولية”.

وفي نهاية 2017، أعلن العراق القضاء على تنظيم داعش بعد تقويض قدرات التنظيم الإرهابي الذي احتل في 2014 مناطق واسعة من سوريا والعراق.

وخلال السنوات الماضية، سعى التنظيم الإرهابي إلى إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية في محاولة لإثبات تواجده، قابلتها عمليات عسكرية عراقية لملاحقة عناصره.

وبين الحين والآخر، تنفذ القوات الأمنية العراقية عمليات عسكرية لملاحقة عناصر داعش في المناطق الحدودية والتضاريس الجغرافية التي يتخذها مقاراً لمسلحيه.