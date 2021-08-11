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روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا

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الدمام - شريف احمد - سجلت روسيا 799 وفاة مرتبطة بفيروس اليوم في أعلى حصيلة يومية لرابع مرة خلال الشهر المنصرم، بعد زيادة في الإصابات أرجعتها السلطات إلى انتشار سلالة دلتا الشديدة العدوى.

وأكد فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة تسجيل 21571 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو عدد يومي يتناقص تدريجيا بعد ذروة بلغها في يوليو .

وبلغ إجمالي الإصابات في روسيا ستة ملايين و512859 وحصيلة الوفيات 167241 منذ بدء الجائحة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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