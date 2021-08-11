شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد الإغلاق في ولاية فيكتوريا الاسترالية لمدة أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الاسترالية دانيال اندروز اليوم الأربعاء أنه سيتم تمديد العمل بإجراءات الاغلاق المفروضة في الولاية لمدة أسبوع أخر، محذرا من أنه في حال جرى تخفيف القيود قد تشهد الولايات ارتفاعا في حالات الاصابات بفيروس كورونا.

ونقلت شبكة ايه بي سي الاسترالية عن اندروز، رئيس الوزراء الولاية التي تعد ملبورن عاصمتها قوله " هذا أمر صعب بالنسبة لكل مواطن يريد أن يقوم بعمله ويتمتع بدرجة من الحرية، وهذا أمر غير ممكن بسبب سلالة دلتا".

وأشار اندروز إلى أنه في حال إلغاء القيود ستشهد الولاية ارتفاعا كبيرا في حالات الاصابة بالفيروس في فترة قصيرة للغاية.

وقد سجلت ولاية فيكتوريا 20 حالة إصابة محلية أمس الثلاثاء. وكان من المقرر أن ينتهى العمل بإجراءات الاغلاق غدا الخميس، ولكن تم تمديدها الآن حتى 19 أغسطس الجاري على الأقل.