شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من نابلس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم ، ثلاثة فلسطينيين على حاجز حوارة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في نابلس، أن جنود الاحتلال اعتقلوا المواطنين جابر حسن منصور، وخالد وليد عامر، وأحمد عطية منصور، خلال مرورهم من حاجز حوارة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية والوسطى من المدينة، وداهمت عددا من المحلات التجارية وسط المدينة، وفجرت أبواب بعضها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الجنود وعشرات الشبان دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.