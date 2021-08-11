شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان تسجل 16 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت تايوان اليوم الأربعاء 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، 12 حالة منها تم انتقالها محليا، و4 حالات كانت قادمة من الخارج، كما سجلت حالتي وفاة بسبب الفيروس، طبقا لما ذكره مركز القيادة المركزي لمكافحة الأوبئة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في تايوان "سي.إن.إيه" اليوم أنه من بين جميع حالات الإصابة المحلية الجديدة، تم تسجيل ست حالات في منطقة " تايبيه الجديدة" وأربع في "تايبيه"، واثنتين في منطقة"كيلونج".

وترفع الإصابات الجديدة إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 15 ألفا و814 حالة، منها 14 ألفا و294 حالة محلية، تم تسجيلها منذ 15 أيار/مايو، عندما سجلت البلاد لأول مرة أكثر من 100 حالة إصابة في يوم واحد.

وسجلت البلاد حالتي وفاة لرجلين اليوم الأربعاء.

وحتى الأن، تم تسجيل 816 حالة وفاة جراء الإصابة بكوفيد 19-، من بينها 804 حالات منذ 15 أيار/مايو الماضي.