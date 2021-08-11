شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق الغابات في الجزائر تصل إلى 16 ولاية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - إلغاء الأجازات واستدعاء الفرق المختصة لأخماد الحرائق

أعلنت الحماية المدنية في الجزائر ارتفاع عدد حرائق الغابات إلى 103 حريقا عبر 16 ولاية.

وأوضحت الحماية المدنية ، عبر حسابها على موقع تويتر ، أن الحرائق امتدت عبر ولايات تيزي وزو والطارف وجيجل وبجاية وسكيكدة وبومرداس والمدية والبليدة وسطيف وعنابة والبويرة وقسنطينة وقالمة وتبسة وسوق أهراس وتيبازة.

وكان الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبدالرحمن كشف أن بلاده أجرت اتصالات مع شركائها الأوربيين بهدف استئجار طائرات إطفاء حرائق، لغرض إخماد الحرائق التي لا تزال مشتعلة في غابات عدد من الولايات الجزائرية وأسفرت عن مقتل 42 شخصا بين مدني وعسكري.

وقال بن عبدالرحمن، في تصريح للتلفزيون الحكومي مساء الثلاثاء، إنه يتطلع لاتفاق في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى الإسراع في إخماد الحرائق.

كما أشار مسؤول إلى أنه "وبمجرد استلام النشرة الجوية، قامت المديرية العامة للغابات بإلغاء كل العطل وأيام الاستراحة، مع استدعاء الأعوان الذي كانوا يقضون عطلهم إلى التعبئة لإخماد الحرائق".