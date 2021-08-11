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وزير الخارجية العراقي يلتقي نظيره الباكستاني في اسلام آباد

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بغداد - ياسين صفوان - التقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الاربعاء، نظيره الباكستانيّ مخدوم شاه محمود قريشي في إسلام آباد.

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحّاف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين التقى نظيره الباكستانيّ مخدوم شاه محمود قريشي في إسلام آباد، مشيرا الى ان الجانبين "بحثا سُبُل تعزيز، وتطوير العلاقات الثنائيَّة بين البلدين في المسائل ذات الاهتمام المُشترَك".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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