انت الان تتابع خبر علاجات طبيعية لالتهاب الجيوب الأنفية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الجيوب الأنفية هي جيوب مملوءة بالهواء توجد في خديك وخلف جبهتك وحاجبيك وعلى جانبي جسر أنفك وخلف الأنف مباشرة.

ولفتت دراسة لجامعة ”ستانفورد“ الأمريكية نشرها موقع ”ويب ميد“ الطبي، إلى أنّ الجيوب الأنفية الصحية مبطنة بطبقة رقيقة من المخاط تحبس الغبار والجراثيم وجزيئات الهواء الأخرى.

ويحدث ألم الجيوب الأنفية وضغطها عندما تتورم وتلتهب أنسجة الأنف والجيوب الأنفية، وهذا يمنع الجيوب الأنفية من التصريف بشكل صحيح.

ويمكن أن يتسبب التغيير في درجة الحرارة والحساسية والتدخين ونزلات البرد بتورم الجيوب الأنفية أو يمنع الجيوب من التخلص من المخاط، ما يؤدي إلى حدوث مشكلة مزمنة.



تنفس الهواء الرطب

احتفظ بجهاز ترطيب في غرفة نومك أو غرف أخرى تقضي فيها الكثير من الوقت، إذ يمكن للهواء الجاف أن يهيج الجيوب الأنفية، فيما يساهم الحفاظ على رطوبة الهواء في تقليل الاحتقان. وقد يساعد أيضًا استنشاق البخار مرتين إلى أربع مرات في اليوم.

قم بذلك بالجلوس في الحمام والباب مغلق و“الدش“ يجري، وتأكد من أن الماء ساخن.

تجنب التدخين

يمكن للأبخرة الناتجة عن منتجات التنظيف القاسية والدهانات وبخاخ الشعر والعطور – والأهم من ذلك كله، تدخين السجائر – أن تهيج الجيوب الأنفية. لا تدع الأصدقاء أو العائلة يدخنون في منزلك إن كنت تعاني من المشكلة. يمكن للأبخرة الناتجة عن منتجات التنظيف القاسية والدهانات وبخاخ الشعر والعطور – والأهم من ذلك كله، تدخين السجائر – أن تهيج الجيوب الأنفية. لا تدع الأصدقاء أو العائلة يدخنون في منزلك إن كنت تعاني من المشكلة. ابحث عن منتجات التنظيف ”الخضراء“ في أصناف غير معطرة، لأنها تقلل احتمالية احتوائها على المواد الكيميائية القاسية التي يمكن أن تسبب مشكلة الجيوب الأنفية.



شرب المزيد من الماء

اشرب المزيد من الماء أو العصير، لأنّ ذلك سيساعد على تليين المخاط وتسهيل عملية التصريف.

الشاي الساخن هو خيار جيد آخر، لكن لا تفرط في تناول الكافيين أو الكحول، إذ يمكن أن يؤدي الكحول إلى تفاقم تورم الجيوب الأنفية. حاول أن تشرب ثمانية أكواب من الماء أو أي مشروبات صحية أخرى كل يوم.



غسول الأنف

يمكن أن يساعد في الحفاظ على نظافة الجيوب الأنفية ونقائها. استخدم محلولا ملحيا معتدلا ومعقما لطرد المخاط والمواد المسببة للحساسية التي تسبب الاحتقان.

قم بذلك بالانحناء فوق الحوض ورش المحلول في إحدى فتحتي أنفك، واتركه يجري من خلال تجويف أنفك وخروجه من فتحة الأنف الأخرى. أبقِ فمك مفتوحا ولا تتنفس من أنفك.

كما تتوفر زجاجات الشطف والمحاقن في معظم الصيدليات. يمكنك شراء عبوة مملوءة مسبقا أو صنع محلول ملحي خاص بك. لتحضيره بنفسك، اخلط حوالي 16 أونصة (نصف لتر) من الماء المعقم الفاتر مع ملعقة صغيرة من الملح.

يضيف بعض الناس نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز لإزالة لدغة الملح.

تجنب المحفزات



يمكن أن تؤدي الحساسية الأنفية إلى مشاكل في الجيوب الأنفية مثل الألم والضغط. لذا، ابتعد عن المحفزات الشائعة مثل وبر الحيوانات الأليفة وعث الغبار وحبوب اللقاح واسعَ أيضا إلى معالجة الحساسية.