إيران تتصدر مباحثات رئيس الوزراء الإسرائيلي ومدير المخابرات الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأربعاء، مع مدير المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، الملف الإيراني.

وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه: "التقى بينيت، اليوم، مع رئيس المخابرات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، في مقر الكرياه (الحكومة) بتل أبيب".

وأضاف: "بحث الاثنان تعزيز التعاون الاستخباري والأمني بين إسرائيل والولايات المتحدة. كما بحثا الأوضاع في الشرق الأوسط، مع التركيز على إيران، وإمكانيات توسيع التعاون الإقليمي وتعميقه".

وأشار إلى أنه "حضر اللقاء كل من رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، ورئيس هيئة الأمن القومي الجديد، الدكتور إيال حولاتا، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء، اللواء أفي غيل، ومستشارة الشؤون السياسية، شمريت مئير".

ولفت إلى أن المسؤول الأمريكي التقى، أمس الثلاثاء، رئيس الموساد دافيد برنياع لإجراء مباحثات بشأن الملف النووي الإيراني وغيرها من التحديات الإقليمية التي يعتزم الجهازان التعاون بشأنها".

وأمس، وصل بيرنز إسرائيل في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، يبحث خلالها تنسيق المواقف بين تل أبيب وواشنطن بشأن مباحثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني.

وهذه أول زيارة لبيرنز إلى إسرائيل منذ توليه منصبه في مارس/آذار الماضي.

وتأتي الزيارة في أعقاب اتهامات غربية لإيران بالمسؤولية عن هجوم استهدف سفينة "ميرسر ستريت" التي تشغلها شركة إسرائيلية، قبالة ساحل عُمان في 29 يوليو/تموز الماضي.

وأمس الثلاثاء، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، أن بلاده سنواصل الدفاع عن نفسها وأمنها ضد تهديدات إيران ووكلائها.

وأضاف، خلال جولة في قيادة المنطقة الشمالية العسكرية الإسرائيلية، أن "إيران تشكل الخطر الأكبر على استقرار المنطقة والعالم".