توقيف بريطاني بألمانيا بشبهة التجسس لحساب روسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن القضاء الألماني، اليوم الأربعاء، توقيف مواطن بريطاني موظف في سفارة المملكة المتحدة في برلين، بشبهة التجسس لحساب روسيا.

وأوضحت النيابة العامة الفيدرالية المكلفة بقضايا التجسس أنها تشتبه في أن الرجل الذي قدم على أنه ديفيد س. نقل في مناسبة واحدة على الأقل "لممثل لأجهزة الاستخبارات الروسية" وثيقة "حصل عليها في إطار عمله في السفارة".

وأشار إلى أن توقيفه أتى نتيجة تعاون مع السلطات البريطانية.



وأضافت النيابة العامة في بيان "حصل المتهم في مقابل نقل المعلومات على مبلغ مالي نقدي لم تحدد قيمته".

والمواطن البريطاني موظف في سفارة بلاده منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 لكن لم يعرف على الفور المنصب الذي يشغله.



وقال المصدر نفسه "تم تفتيش شقته ومكان عمله". وتضاف هذه القضية إلى قضايا تجسس أخرى سجلت في السنوات الأخيرة تتهم السلطات الألمانية روسيا بالوقوف خلفها.

