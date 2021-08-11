استسلام مئات من القوات الأفغانية لطالبان بمطار "قندوز"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مسؤول أفغاني، الأربعاء، عن استسلام مئات من عناصر الأمن لحركة طالبان في قندوز (شمال شرق) بعد سقوطها في أيدي المسلحين.

وقال عمر الدين والي، عضو مجلس ولاية قندوز، لوكالة الأنباء الفرنسية: "هذا الصباح استسلم مئات من الجنود والشرطيين وعناصر من قوات المقاومة (مليشيات) كانوا متمركزين في المطار، لحركة طالبان مع كل عتادهم".



وأوضح أنهم كانوا انسحبوا الى مطار قندوز بعد سقوط المدينة نهاية الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، كشف نائب أفغاني أن حركة طالبان استولت على فايزاباد عاصمة ولاية بداخشان في شمال أفغانستان.

وقال النائب الأفغاني ذبيح الله عتيق إن حركة طالبان استولت على مدينة فايزاباد شمال أفغانستان، وهي تاسع عاصمة ولاية تسيطر عليها طالبان.



وأضاف: "في وقت متأخر من ليل أمس كانت القوات الأمنية لا تزال تقاتل طالبان منذ عدة أيام، لكنها تعرضت لضغط شديد، طالبان استولت على المدينة الآن، والجانبان تكبدا خسائر فادحة".



وباستيلاء الحركة على فايزاباد تصبح عاصمة الولاية التاسعة التي تستولي عليها طالبان منذ بدء الانسحاب القوات الأجنبية من الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.



وسيطرت الحركة في وقت سابق على مدينة بل خمري، التي تبعد 200 كيلومتر شمال العاصمة كابول، وكذلك مدينة فراح، غربي أفغانستان وأيضا إيبك شمال البلاد.

إضافة إلى 5 عواصم أخرى هي: زرنج (ولاية نمروز) وتالقان (تخار) وشبرغان (جوزجان) وساري بول وقندوز عاصمتا الولايتين اللتين تحملان نفس الاسم.