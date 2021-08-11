ضاحي خلفان: أمريكا شاخت وفقدت ثقة العالم بسياساتها.. وعهد قوتها انتهى

الشارقة - اميمة ياسر -

اعتبر ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، أن السياسات الأمريكية عاجزة أمام ردع إيران، لافتاً إلى أن واشنطن فقدت ثقة العالم بها.

وكتب خلفان سلسلة من التغريدات كتبها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قال في إحداها: "مشكلة السياسة الأمريكية انها تقف عاجزة امام تحديات ملالي ايران...ولا يجرؤ أي رئيس أمريكي ان يفعل أكثر من التنديد"، على حد وصفه.

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي أن أمريكا "في ورطة" بسبب الضغوط الإسرائيلية عليها وعدم قدرتها على توجيه ضربة ذات معنى لإيران، مشيراً إلى أن بقية دول العالم تُفضل دعم طهران على إشعال حرب في المنطقة.

وتابع قائلاً: "اليوم السياسة الأمريكية...ليست اكثر من كلمات جوفاء لا معنى لها"، معتبراً أن عهد القوة والسياسة الأمريكية "انتهى"، مضيفاً بالقول: "شاخت امريكا كما شاخ بايدن...تلك الدولة من ذاك الرجل"، بحسب قوله.

كما انتقد خلفان انسحاب واشنطن من أفغانستان واصفاً إياها بأنها "أعجز من أن تكون صانعة سلام"، مضيفاً: "هناك عملاقان الآن في الساحة...الصين وروسيا....سياسات رصينة...تعقل وحكمة ورؤية لسلام دولي يسود العالم"، حسب قوله.