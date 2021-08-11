شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن تدريب الموظفين على التحول الرقمى قبل الانتقال للعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ ورشة عمل لتدريب مسئولي تحديث الملف الوظيفي في 11 جهة إدارية على التواصل معه إلكترونياً عبر استخدام منظومة التواصل المؤسسي الرقمي المخصصة لذلك، وذلك في إطار دعم التواصل الرقمي بين الجهاز وكافة مؤسسات الدولة. ونرصد فيما يلى عددا من المعلومات الهامة حول تدريب الموظفين على التحول الرقمى: عدد الجهات التي تدريبها والربط معها إلكترونيا بلغ 193 جهة إدارية. عدد المراسلات التي استقبلها الجهاز من الجهات خلال العام المالي 2020/2021 بلغ 30 ألفا و 276 مراسلة إلكترونية . الجهاز يضع التحول الرقمي للخدمات المُقدّمة منه على قائمة أولوياته وخاصة مع قرب الانتقال إلى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية. جهاز التنظيم والإدارة يولى اهتماماً كبيراً للمشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونياً. التدريب يمثل نقطة البداية في التعامل الإلكتروني بين الجهاز والجهات عبر استخدام منظومة التواصل الرقمي المؤسسي .