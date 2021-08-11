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ضبط 42 مخالفة تموينية متنوعة في حملة على الأسواق بالأقصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، 42 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق والقضاء على الغش التجاري والتدليس، والوقوف على سلامة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.

تنوعت المخالفات بين "عدم إعلان أسعار المنتجات– ومنتجات بدون تاريخ صلاحية– محال تجارية بدون ترخيص– لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية– مخالفات متعلقة بقانون 113 لبيع المنتجات بدون فواتير– مخالفات غش تجاري- خبز ناقص الوزن– خبز غير مطابق للمواصفات– توقف عن الإنتاج– تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم– عدم وجود سجلات".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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