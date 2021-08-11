إصابة أسرة كاملة بالتسمم في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي، بقرية الحمام التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف، إثر تناولهم وجبة فاسدة.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوصول "محسن. ر. س" 25 عامًا، وزوجته "شيماء. ش. ج" 23 عامًا، ونجليهما (رؤية 6 أعوام)، و(رمضان عام واحد)، إلى المستشفى التخصصي مصابين بقيء ومغص واشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة فاسدة.

جرى حجز المصابين تحت الملاحظة، وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.