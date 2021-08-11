مصرع موظف وإصابة نجليه في حادث بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي موظف مصرعه، وأصيب نجلاه بجروح متفرقة بالجسد، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين ملاكي على الطريق الزراعي الغربي، بالمراغة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة المراغة بلاغًا بوجود حادث تصادم ووجود متوفى ومصابين بالطريق الزراعي الغربي دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة "حاتم. م" 50 عامًا موظف سياراته، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر واصطدم بسيارة أخرى ملاكي قيادة "جمال. ع" 27 عامًا مندوب شركة أدوية ويقيم دائرة مركز شرطة المنشاة.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولى، وإصابة كل من "حسام. ح" 11 عامًا تلميذ بكسر بالساق اليسري، "محمد. ح" 10 أعوام تلميذ بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد " أبناء قائد السيارة الأولى.

جرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى المراغة المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.