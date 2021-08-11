خبراء : أفريقيا ستواجه موجة جفاف وحرائق غابات كبيرة بحلول عام 2050

اسماعيل عبد الحي - أشار تقرير للهيئة الدولية الخاصة بتغير المناخ إلى انخفاض كارثي في الحصاد جنوب القارة الأفريقية بحلول عام 2050، وذلك نتيجة الجفاف وحرائق الغابات .

وجاء في بيان الهيئة يقدم التقرير تقديرات جديدة لاحتمالات التغلب على ارتفاع دراجات الحرارة في العالم بـ ( 1.5 ) درجة مئوية في العقود القادمة، ويخلص إلى أنه ما لم يكن هناك انخفاض فوري وسريع وواسع النطاق في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فإن التأثير على الكوكب سيكون حتميا".

ويضيف البيان سيتطلب استقرار المناخ انخفاضا سريعًا ومستدامًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتي يمكن أن تكون لها فوائد لكل من الصحة العامة والبيئة العالمية".

وأكد الخبراء أن التغييرات المناخية مرتبطة ارتباطا مباشرا بالأنشطة البشرية، كما يتضح من زيادة درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.1 درجة مئوية منذ بداية الثورة الصناعية الثانية. ومع ذلك، يرى الخبراء أنه لا يزال هناك متسع من الوقت لاتخاذ إجراءات للحد من العديد من المخاطر.