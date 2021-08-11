اختتام تدريبات “نسر الصحراء” الجوية بين إسرائيل وأميركا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 10:10 صباحاً - منذ 11 دقيقة

اختتمت إسرائيل والولايات المتحدة تدريبات “نسر الصحراء” الجوية المشتركة وسط توترات أثارها الهجوم الأخير على الناقلة الإسرائيلية “ميرسر ستريت” (Mercer Street) قبالة ساحل عُمان في 29 يوليو/تموز الماضي، والذي اتُّهمت إيران بتنفيذه، وفي حين دعت تل أبيب القوى الكبرى إلى كبح طهران، طالبت الأمم المتحدة بالتهدئة في المنطقة.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية إن التدريبات المشتركة “نسر الصحراء” التي جمعت قواتها الجوية مع القوات الجوية الإسرائيلية كانت الأولى من نوعها.

وأعادت القيادة الوسطى، عبر حسابها في تويتر، نشر الصور التي نشرها حساب القوات الجوية الإسرائيلية على تويتر.

وقالت القوات الجوية الإسرائيلية، على تويتر، إن التدريبات انتهت وشاركت فيها طائرات “إف 15” (F-15) إسرائيلية وأميركية قامت بمحاكاة سيناريوهات عملياتية متعددة في الأجواء الإسرائيلية، وأضافت أن هذه التدريبات تؤكد متانة التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وتزامن الإعلان عن هذه التدريبات الجوية مع أول زيارة يقوم بها مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية “سي آي إيه” (CIA) وليام بيرنز لإسرائيل، منذ توليه مهام منصبه في مارس/آذار الماضي.

وفي مستهل الزيارة التي تستغرق 3 أيام، التقى بيرنز رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مسؤولي الموساد أبلغوا المسؤول الأميركي بأن الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي لا يمكن الوثوق به، وغير قادر على التفاوض على اتفاق نووي جديد، ولن يلتزم بأي تعهدات قد يقطعها على نفسه.