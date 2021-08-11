تقديرات إسرائيلية بانعدام فرص توقيع اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 10:10 صباحاً - منذ 17 دقيقة

من المفاوضات التي جرت في فيينا

قالت صحيفة هآرتس العبرية صباح يوم الأربعاء، إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى انعدام فرص توقيع اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي في الوقت الحالي.

وبحسب الصحيفة العبرية، فرص توقيع إيـران على الاتفاق النووي تضاءلت بشكل كبير بعد وصول الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي لسدة الحكم.

وأشارت هآرتس، إلى أن مسؤولين في إسرائيل يرون أنه من الممكن تقديم مخطط فعال لممارسة ضغوط دولية تردع إيـران وتجبرها على الانسحاب من برامجها النـووية، لكن تتطلب مثل هذه الخطوة تقديم تهديد عسكري أمريكي ملموس إلى جانب فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية كبيرة.

وكان مسؤول أوروبي، قال إن المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى قد تستأنف بداية سبتمبر/أيلول المقبل، مشيرا إلى أن إيران مستعدة لمواصلة المحادثات المعلقة منذ أسابيع.

وأضاف المسؤول الأوروبي أن هناك تفاهما على إمكانية استئناف المفاوضات في العاصمة النمساوية فيينا فور اكتمال تشكيل الحكومة الجديدة في إيران.

وتابع أن على الإيرانيين تشكيل حكومة، وتسمية وزير جديد للخارجية، على أن يتبع ذلك تعيين فريق المفاوضين إلى فيينا.

وأشار إلى المحادثات التي أجراها مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف بالملف النووي الإيراني، الإسباني إنريكي مورا، الخميس الماضي في طهران، خلال حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، ووصفها بالإيجابية.