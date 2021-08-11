لابيد يزور المغرب لافتتاح سفارة إسرائيلية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 10:10 صباحاً - منذ 45 دقيقة

يزور وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، صباح اليوم الأربعاء، العاصمة المغربية الرباط، برفقة وزراء من حكومته، لافتتاح سفارة رسمية لإسرائيل في الرباط.

وتعد هذه الزيارة الأولى لوزير خارجية إسرائيلي للمغرب منذ عام 2003، وذلك بعد توقيع اتفاق التطبيع بين البلدين في ديسمبر الماضي.

ويلتقي لبيد نظيره المغربي، ناصر بوريطة، ووزيرة السياحة نادية فتاح العلوي، خلال هذه الزيارة التي ستستمر يومين، وخلالها يدشن لبيد والوفد المرافق له الممثلية الدبلوماسية الإسرائيلية في الرباط، كما سيقوم الوفد الإسرائيلي بزيارة الكنيس في الدار البيضاء.

ويرافق لبيد في زيارته للمغرب كل من وزير الرفاه الاجتماعي مئير كوهين، وهو من أصول مغربية، ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست ، رام بن براك، ومدير عام وزارة الخارجية الون اوشبيز

ورجح دبلوماسيون إسرائيليون أن يرفع المغرب وإسرائيل التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء خلال هذه الزيارة.

وكتب لبيد تغريدة على حسابه على “فيسبوك”، قائلا ” نتوجه إلى المغرب غدا في زيارة تاريخية، سن فتح ممثلية رسمية لإسرائيل في الرباط، وسنزور الدار البيضاء، ونستعيد السلام بين الدول والشعوب. سنزور أيضا الكنيس في الدار البيضاء لنتذكر معًا الجذور العميقة لمئات الآلاف من الإسرائيليين في الجاليات المغربية”.

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي “أشكر الملك محمد السادس على جرأته ورؤيته. سنعمل مع فريقه على خلق تعاون اقتصادي وسياحي وثقافي يعبر عن العلاقة التاريخية العميقة بين المغرب وإسرائيل”.

يُذكر أن إسرائيل والمغرب أعلنتا في 10 كانون الأول/ ديسمبر الماضي استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.، ليُصبح المغرب بذلك رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.