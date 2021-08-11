السعودية.. السجن لعدد من المسؤولين متهمين بالفساد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 10:10 صباحاً - أصدرت “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد” بالسعودية، أحكاما بحق عددا من المسؤولين بعد ثبات تورطهم بقضايا فساد.

صرح مصدر مسؤول في “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد” السعودية عن صدور أحكاماً في قضايا باشرتها الهيئة، خلال الفترة الماضية، وتم عرض المتهمين فيها على المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري)، وفق بيان للهيئة.

ونشرت الهيئة عبر حسابها على تويتر قائمة مفصلة بثمانية أحكام قضت بها المحكمة، وتشمل محافظا لإحدى المناطق وضباطا ومحامين وموظفين في النيابة بالإضافة إلى قاضٍ.

وقالت الهيئة إنها “تقدر جهود جميع الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد بتعاون تلك الجهات معها في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد”.

والحكم الأول يشمل إدانة أحد منسوبي شرطة إحدى المناطق بتهريب موقوفين، والإخلال بواجبات وظيفته نتيجة وساطة، والتزوير وتستره على متهمين هاربين وبيانات طالب الوساطة منه، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ودفع غرامة بمبلغ 60 ألف ريال.

وفي الحكم الثاني، أدانت المحكمة محافظ إحدى المحافظات بالرشوة والاختلاس، وقد صدر الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 25 ألف ريال.

ويشمل الحكم الثالث إدانة مدير إدارة نزع الملكيات بأمانة إحدى المناطق بالرشوة (مرتشي) والتزوير وغسل الأموال، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 11 سنة ودفع غرامة مالية.

وأدانت المحكمة في حكمها الرابع مقيما يعمل بإحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة التعليم بعرض مبلغ 300 ألف ريال كرشوة لأحد منسوبي الوزارة مقابل توقيع شهادات إنجاز غير صحيحة تمكن المقيم من صرف المستحقات المالية للشركة التي يعمل بها، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة 100 ألف ريال.

ويشمل الحكم الخامس إدانة محام بالرشوة (راشي) وغسل الأموال وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ودفع غرامة 70 ألف ريال، وإدانة موظف بالنيابة العامة بالرشوة (مرتشي) وغسل الأموال والإخلال بواجباته الوظيفية من خلال إفشاء معلومات عن القضايا التي أطلع عليها بسبب وظيفته، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وستة أشهر ودفع غرامة 50 ألف ريال، وإدانة موظف آخر بالنيابة العامة بالرشوة (مرتشي) وغسل الأموال وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر ودفع غرامة مالية 50 ألف ريال

وتمت إدانة كاتب ضبط بالنيابة العامة بالرشوة (مرتشي) واستغلال نفوذ الوظيفة العامة وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر ودفع غرامة بمبلغ 15 ألف ريال، وإدانة موظف بإدارة السجون بإحدى المناطق بالرشوة (مرتشي) وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنة وستة أشهر ودفع غرامة بمبلغ 15 ألف ريال.

ويشمل الحكم السادس إدانة قاض بالرشوة (راشي) وسوء الاستعمال الإداري والإخلال بنزاهة الوظيفة العامة، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ودفع غرامة بمبلغ 300 ألف ريال، وإدانة ضابط برتبة عقيد بإدارة الدفاع المدني بإحدى المناطق بالرشوة (مرتشي) واستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية واختلاس المال العام والاشتراك بغسل الأموال وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ودفع غرامة 600 ألف ريال

وسابعا، أدانت المحكمة ضابط برتبة رائد يعمل مديرا لإسكان أحد المجمعات السكنية التابعة لوزارة الداخلية بطلب وأخذ عطية بطريقة غير مباشرة واستغلال نفوذه الوظيفي، وصدر حكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ودفع غرامة بمبلغ 20 ألف ريال ومصادرة مبلغ 8402 ريال.

وفي حكمها الثامن، أدانت المحكمة موظفة تعمل بوزارة التعليم بالرشوة (مرتشية)، وصدر الحكم عليها بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر ودفع غرامة 25 ألف ريال.