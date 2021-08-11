هجمات سيبرانية تستهدف كيانات إسرائيلية وإماراتية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 10:10 صباحاً - قالت شركة “فاير آي” المتخصصة بالأمن السيبراني، إت أهدافا إسرائيلية وإماراتية تعرضت لعمليات تجسس إلكترونية واسعة النطاق من قبل مجموعة صينية.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن “فاير آي” اكتشفت عمليات التجسس من قبل المجموعة الصينية المعروفة باسم “UNC215” للمرة الأولى في العام 2019، حيث استخدم المهاجمون برامج ضارة خلال عملياتهم التي استغلوا فيها ثغرة في برنامج “مايكروسوفت شير بوينت”.

وفقا لتحليل نشرته شركة “فاير آي” التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، الثلاثاء، استهدفت الهجمات مؤسسات حكومية إسرائيلية ومقدمي تكنولوجيا المعلومات وشركات الاتصالات في عمليات متعددة ومتزامنة بدأت في يناير 2019، وذلك بهدف مصالح مالية وتكنولوجية على الأرجح.

خلال الحملة ذاتها ضد إسرائيل، هاجمت المجموعة الصينية أهدافا أخرى في الإمارات وكازاخستان، حيث سعت إلى نسب الهجمات إلى إيران لإبعاد الشبهات عنها.

نشرت “UNC215” أداة مرتبطة بجهات فاعلة إيرانية، واستخدمت اللغة الفارسية لتبدو وكأن المهاجمين من إيران.

وقالت “فاير آي” إنها عملت مع وكالات الدفاع الإسرائيلية لمراجعة البيانات المتعلقة بالهجمات، وتعتقد أن مجموعة القرصنة الصينية لا تزال نشطة في المنطقة.

وأضافت “فاير آي” أن “الهجمات ضد الكيانات الإسرائيلية تسلط الضوء على الاهتمام الاستراتيجي الثابت لبكين في الشرق الأوسط. تستهدف المجموعة البيانات والمنظمات ذات الأهمية الكبيرة لأهداف بكين المالية والدبلوماسية والاستراتيجية”.

وذكرت الشركة الأميركية المتخصصة في الأمن الإلكتروني أن المجموعة الصينية لها أهداف في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وكذلك في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية.

في الشهر الماضي، اتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها، الصين بالتجسس الإلكتروني على نطاق واسع.

وفي شهر مارس، تم الإبلاغ عن تعرض ما لا يقل عن 30 ألف منظمة أميركية، بما في ذلك الحكومات المحلية، للاختراق في حملة تجسس إلكتروني صينية استغلت أيضا ثغرات في برامج مايكروسوفت.

ومع ذلك، لم تربط “فاير آي” عمليات مجموعة “UNC215” بالحكومة الصينية، وتقول إن الأدلة غير كافية لربط المهاجمين بالدولة.

ونفت السلطات الصينية بشدة أواخر الشهر الماضي الاتهامات التي وجهتها إليها الولايات المتحدة وعدد من حلفائها بالوقوف خلف هجوم سيبراني استهدف خوادم أساسية لشركة مايكروسوفت، معتبرة على لسان سفارتها في نيوزيلندا أن تلك الاتهامات مجرد مزاعم “لا أساس لها وغير مسؤولة على الإطلاق”.

وبعدما انضمّت نيوزيلندا إلى قائمة الدول التي اتهمت الصين بالضلوع في “أنشطة سيبرانية خبيثة”، أصدرت السفارة الصينية في ويلينغتون بيانا هاجمت فيه بشدة الدور النيوزيلندي، واصفة الاتهامات الموجهة لبكين بأنّها “تشويه خبيث”.