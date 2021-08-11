واشنطن تؤكد أن مصر تلعب دورا بناء بملفات سد النهضة وليبيا وغزة والأمن البحري

محمد الفلاح - الأربعاء 11 أغسطس 2021

أكدت واشنطن، الثلاثاء، أن مصر تلعب دورًا بناءً في ملفات سد النهضة وليبيا وغزة والأمن البحري.



جاء ذلك خلال إفادة لنائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الإقليمي ميرا ريسنيك ونائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول، أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وأشارت الخارجية الأمريكية، خلال الإفادة، إلى أن "مصر شريك مهم للولايات المتحدة وسنواصل العمل معها لتعزيز مصالحنا المشتركة المتعلقة بالأمن البحري وأمن الحدود ومكافحة الإرهاب".

وتابعت: "القيادة المصرية أثبتت فاعلية دورها وشراكتها معنا من خلال ترتيب وقف إطلاق النار في غزة أثناء جولة التصعيد الفلسطينية الإسرائيلية الأخيرة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أشاد، خلال تصريحات سابقة، بالجهود المصرية في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي: "لم نكن لنتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين لولا مشاركة مصر كوسيط".

وأضاف أن "مصر تلعب دورا مهما في استقرار الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب بالمنطقة".

وفي وقت سابق، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الشكر لنظيره المصري عبدالفتاح السيسي عقب جهود التوصل لتهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال جو بايدن خلال كلمته للتعليق على الهدنة في قطاع غزة، "أعبر عن امتناني للرئيس المصري الذي لعب دورا دبلوماسيا لوقف إطلاق النار".

وأكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن ستعمل مع السلطة الفلسطينية من أجل إعادة بناء قطاع غزة.