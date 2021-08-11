الهند تغلق آخر قنصلية لها في أفغانستان وتجلي رعاياها

محمد الفلاح - الأربعاء 11 أغسطس 2021

أغلقت الهند، الثلاثاء، قنصليتها في مزار الشريف، أكبر مدينة في شمال أفغانستان، وسط عمليات إجلاء لرعاياها.



ونقلت "رويترز" عن مسؤولين أن الهند أرسلت طائرة عسكرية إلى شمال أفغانستان اليوم لإجلاء رعاياها مع احتدام القتال بين قوات الأمن الأفغانية وحركة طالبان التي تتقدم صوب المدينة.

وأغلقت إسلام آباد قنصليتها في مزار الشريف وحثت الدبلوماسيين والمواطنين الهنود على استقلال رحلة الطيران الخاصة إلى الوطن.

واجتاح مسلحو حركة طالبان ست عواصم إقليمية في الأيام الأخيرة في شمال وغرب وجنوب أفغانستان.

وقال مسؤول حكومي إن الهند، التي استثمرت ملايين الدولارات في مشروعات تنموية في أفغانستان، أغلقت حاليا جميع قنصلياتها ولم تترك سوى سفارتها في كابول فقط.

وحث حزب المؤتمر المعارض الرئيسي في الهند الحكومة أيضا على المساعدة في إجلاء أبناء طائفتي السيخ والهندوس الصغيرتين في أفغانستان لحمايتهم من أي هجوم لطالبان.

وقدر جايفير شيرجيل، المسؤول في حزب المؤتمر، عدد أبناء طائفتي السيخ والهندوس الأفغان بنحو 750 نسمة.