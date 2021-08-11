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لقاح "سبوتنيك-في" فعال ضد "دلتا كورونا" بنسبة 83%

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محمد الفلاح - الأربعاء 11 أغسطس 2021

أعلنت روسيا، الأربعاء، أن لقاح "سبوتنيك-في" المضاد لفيروس كورونا المستجد، أظهر فاعليته في الوقاية من سلالة "دلتا" بنسبة 83% تقريبا.

 

وقال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، للصحفيين: "يظهر لقاح سبوتنيك-في أكثر النتائج فعالية في الوقاية من سلالة دلتا شديدة العدوى".

 

وأضاف: "حيث تشير أحدث النتائج إلى أن كفاءة اللقاح ضد سلالة دلتا تبلغ نحو 83%"، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

 

وأشار إلى أن اللقاح يقي أكثر من 95٪ من حالات الإصابة الخطيرة بفيروس كورونا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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