لقاح "سبوتنيك-في" فعال ضد "دلتا كورونا" بنسبة 83%

محمد الفلاح - الأربعاء 11 أغسطس 2021

أعلنت روسيا، الأربعاء، أن لقاح "سبوتنيك-في" المضاد لفيروس كورونا المستجد، أظهر فاعليته في الوقاية من سلالة "دلتا" بنسبة 83% تقريبا.



وقال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، للصحفيين: "يظهر لقاح سبوتنيك-في أكثر النتائج فعالية في الوقاية من سلالة دلتا شديدة العدوى".

وأضاف: "حيث تشير أحدث النتائج إلى أن كفاءة اللقاح ضد سلالة دلتا تبلغ نحو 83%"، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأشار إلى أن اللقاح يقي أكثر من 95٪ من حالات الإصابة الخطيرة بفيروس كورونا.