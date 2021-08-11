شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا .. فوضى في حركة السفر بسبب إضراب سائقي القطارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواجه المسافرون في مختلف أنحاء ألمانيا حالة من الفوضى اليوم الأربعاء مع بدء سائقي القطارات إضرابا عن العمل لمدة يومين بسبب خلاف بشأن الأجور بما في ذلك مكافأة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وألغت شركة دويتشه بان المشغلة للجزء الأكبر من شبكة قطارات السكك الحديدية في ألمانيا حوالي 75% من رحلات القطارات طويلة المدى وتتوقع المزيد من الإلغاءات مع تأخيرات في مواعيد قيام الرحلات على الخطوط الإقليمية.

وبدأ الإضراب مساء أمس الثلاثاء مع قيام أعضاء نقابة سائقي القطارات بوقف تشغيل قطارات البضائع.

ولم يتضح ما إذا كانت شركات السكك الحديدية الأخرى ستتأثر بالإضراب، في أعقاب انضمام عمال أنظمة التحكم في حركة القطارات إلى الإضراب، حيث بدون قيام هؤلاء العمال بوظائفهم لا يمكن أن يتحرك أي قطار.

كانت الرابطة الاتحادية لروابط أرباب العمل في ألمانيا حذرت مسبقا من أن تداعيات الإضراب تمثل خطرا على التعافي الصعب للاقتصاد.

يأتي ذلك على خلفية النزاع على الأجور بين النقابة وشركة دويتشه بان حيث تطالب النقابة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.