انت الان تتابع خبر الديوانية.. القبض على 7 متهمين قاموا بإطلاق العيارات النارية في إحدى المناسبات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة الديوانية، اليوم الاربعاء، القبض على 7 متهمين أثناء قيامهم اطلاق العيارات النارية في إحدى المناسبات.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز مديرية شرطة محافظة الديوانية ألقت القبض على ٧ متهمين أثناء قيامهم باطلاق العيارات النارية في إحدى المناسبات وضبط بحوزتهم 4 بنادق مختلفة الأنواع".
واشارت المديرية الى، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصوليا".
واشارت المديرية الى، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصوليا".