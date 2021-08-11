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الديوانية.. القبض على 7 متهمين قاموا بإطلاق العيارات النارية في إحدى المناسبات

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة الديوانية، اليوم الاربعاء، القبض على 7 متهمين أثناء قيامهم اطلاق العيارات النارية في إحدى المناسبات.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز مديرية شرطة محافظة الديوانية ألقت القبض على ٧ متهمين أثناء قيامهم باطلاق العيارات النارية في إحدى المناسبات وضبط بحوزتهم 4 بنادق مختلفة الأنواع".

واشارت المديرية الى، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصوليا".
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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