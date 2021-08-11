انت الان تتابع خبر الديوانية.. القبض على 7 متهمين قاموا بإطلاق العيارات النارية في إحدى المناسبات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة الديوانية، اليوم الاربعاء، القبض على 7 متهمين أثناء قيامهم اطلاق العيارات النارية في إحدى المناسبات.