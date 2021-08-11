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أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الاربعاء.
بغداد - بورصة الكفاح
147,850
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السعر في اغلب صيرفات بغداد
شراء
147,250
بيع
148,250
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اربيل - بورصة
147,900
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البصرة -بورصة
147,950
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الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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