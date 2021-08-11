انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الاربعاء.
بغداد - بورصة الكفاح
147,850
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السعر في اغلب صيرفات بغداد
شراء
147,250
بيع
148,250
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اربيل - بورصة
147,900
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البصرة -بورصة
147,950
———————————
147,850
....
السعر في اغلب صيرفات بغداد
شراء
147,250
بيع
148,250
——————————————————-
اربيل - بورصة
147,900
———————————
البصرة -بورصة
147,950
———————————