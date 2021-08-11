اجتماع مغلق للبرلمان الإيراني لبحث التصويت على حكومة رئيسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ البرلمان الإيراني، صباح اليوم الأربعاء، جلسة مغلقة لبحث التصويت على الحكومة الجديدة التي يقدمها الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي.

وقال نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد إنه سيتم الإعلان عن قائمة الوزراء التي اقترحها رئيسي السبت المقبل.

والإثنين الماضي، قالت مصادر إعلامية في البرلمان إن رئيسي أرسل قائمة حكومته الجديدة، تمهيدا لاعتمادها.

وتمكنت مراسلة ”الخليج 365” في طهران من الحصول على نسخة من قائمة الوزراء المرشحين في حكومة رئيسي، المرسلة إلى البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها.

وأسند الرئيس الجديد وزارة الخارجية الإيرانية إلى حسين أمير عبد اللهيان، فيما كنت وزارة الصناعة والتعدين من نصيب رضا فاطمي أمين، وذهبت وزارة الشباب والرياضة إلى حميد سجادي، ووزارة الطرق والتخطيط العمراني، إلى سعيد محمد.

فيما سمى رئيسي، أحمد وحيدي وزيرا للداخلية، وعيسى زارع بور وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



فيما ذهب منصب وزير الاقتصاد إلى محمد رضا فرزين، فيما ومنصب وزير الطاقة إلى عباس علي آبادي.

أما وزارة العدل فيشغلها فيروز أصلاني، وذهبت وزارة العلوم والبحوث إلى محمد علي زلفي كل.

كما تضمنت قائمة مرشحي الحكومة الإيرانية إسناد منصب وزير التعليم إلى محمد طيب صحرائي، ووزارة الصحة إلى أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ووزارة الثقافة إلى محمد مهدي إسماعيلي، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى مهرداد بازر باش، ووزارة الدفاع إلى العميد أمير حاتمي، ووزارة النفط إلى جواد أوجي.

فيما تم ترشيح "حجت الله عبد الملكي" لمنصب وزير الزراعة، وعلي عبد اللهي، لمنصب وزير الأمن والاستخبارات.

وتفصيلا، تمكن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي من الحفاظ على منصبه كوزير الدفاع، إذ كان يشغل المنصب أيضا في حكومة الرئيس السابق حسن روحاني.

ولا تصبح هذه القائمة نهائية إلا بعد مصادقة البرلمان الذي يسيطر عليه المتشددون.

