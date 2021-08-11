شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كورونا يواصل الانتشار حول العالم (آخر التحديثات) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

يسعى العالم جاهدا لمكافحة فيروس كورونا المستجد وسلالاته، حيث حصد الفيروس أكثر من 4 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.



وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 204 ملايين و798 ألفا و575 حالة، الأربعاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و327 ألفا و147 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 183 مليوناً و930 ألفا و11 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

قال وزير الصحة الكوري الجنوبي كوون ديوك-تشول، إن بلاده سجلت أكثر من 2200 إصابة جديدة بكوفيد-19، وهو عدد قياسي منذ بدء الجائحة في يناير كانون الثاني من العام الماضي.

وأشار أيضا إلى زيادة في عدد حاملي الفيروس ممن لا تظهر عليهم أعراض داخل أماكن العمل وصالات الألعاب والكنائس ودور الرعاية، ما يؤدي لزيادة الإصابات المجهولة المصدر.

وتكافح كوريا الجنوبية منذ يوليو/تموز الماضي لاحتواء تفشي الفيروس الذي كان متمركزا في بادئ الأمر بالعاصمة سول قبل أن ينتشر في أنحاء البلاد.

وأوضح الرئيس مون جيه-إن خلال اجتماع مع مساعديه، الأربعاء، أن زيادة حالات الإصابة مبعث قلق كبير وطلب استمرار التعاون بين السكان والسلطات الصحية.

ونقل المتحدث باسم الرئيس عنه قوله: "نحن في مرحلة حساسة يمكن أن تكون نقطة تحول لمزيد من الإصابات إن نحن فشلنا في وقف الانتشار الحالي".

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تسجيل 2223 إصابة جديدة، الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 216206 والوفيات إلى 2135.

أعلنت الحكومة الهندية، تسجيل 38353 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبهذا يتجاوز إجمالي عدد الإصابات بالهند 32 مليونا، وهو ثاني أعلى عدد بعد الولايات المتحدة.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 3 ملايين و799425، بعد تسجيل 4996 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91817 بعد تسجيل 14 حالة وفاة.

أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 19555 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و786 حالة وفاة، ما يدفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى مليونين و997885 والوفيات إلى 245476.

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 284875 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 233405 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16588 حالة بعد تسجيل 6 وفيات جديدة .

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 34885 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1211 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 الناجم عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البرازيل بلغ أكثر من 20 مليونا منذ ظهور الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 564773.

وتحتل البرازيل حاليا المركز الثالث في عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند، كما تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات.