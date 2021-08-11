تعرف على طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يسود البلاد اليوم الأربعاء طقس رطب على السواحل، خاصة غربا مع احتمال تشكل ضباب خفيف وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا، وصحوا إلى غائم جزئيا أحيانا خاصة شرقا بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/ س و البحر خفيف الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.



ويشهد يوم غد الخميس طقسا رطبا على السواحل مع احتمال تشكل الضباب الخفيف وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا يكون صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا وتتكون بعض السحب الضعيفة على الجبال بعد الظهر.. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/ س و البحر خفيف الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الجمعة المقبل رطبا على السواحل وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا صحوا إلى غائم جزئيا مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر و الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س و البحر خفيف الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.

ويشهد يوم السبت المقبل طقسا رطبا على السواحل وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا صحوا إلى غائم جزئيا مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر.. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س مع السحب.. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.

ويتوقع أن يشهد يوم الأحد المقبل طقسا رطبا صباحا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا و تظهر السحب شرقا خاصة على الجبال بعد الظهر.. و الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س و البحر خفيف الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.