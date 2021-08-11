بريطانيا: عدد وفيات هو الأعلى منذ مارس

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"الخليج 365" من لندن: سجلت المملكة المتحدة 23.510 حالة إصابة جديدة و146 حالة وفاة أخرى مرتبطة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، وفقًا لبيانات حكومية.

وتقارن الأرقام، اليوم الثلاثاء، مع 25161 إصابة و37 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها يوم أمس الاثنين، بينما تم الإعلان يوم الثلاثاء الماضي عن 21691 حالة إصابة و138 حالة وفاة.

وعدد الوفيات المبلغ عنها اليوم هو أعلى إجمالي يومي منذ أن تم تسجيل 175 حالة في 12 مارس الماضي.

ومنذ أن بدأ الوباء، توفي ما مجموعه 130503 أشخاص في المملكة المتحدة في غضون 28 يومًا من اختبار فيروس كورونا، وكان هناك 6117540 إصابة مؤكدة.

لقاحات

وفي الوقت نفسه، تلقى 32250 شخصًا جرعتهم الأولى من لقاح كورونا يوم الأحد ليصل المجموع إلى 47،091،889. وهناك 137،028 تلقوا جرعة ثانية، مما يعني أن 39،688،566 تم تلقيحهم بالكامل الآن.

ويوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية (DHSC) أن 75٪ من البالغين في المملكة المتحدة قد تلقوا الآن الجرعتين وأن 89٪ من الناس تلقوا جرعة واحدة.

ووصف رئيس الوزراء بوريس جونسون هذا الإنجاز بأنه "إنجاز وطني ضخم يجب أن نفخر به جميعًا".

وقال رئيس الوزراء في بيان: "لقد وفر إطلاقنا للقاح المذهل الآن حماية حيوية ضد الفيروس لثلاثة أرباع جميع البالغين في المملكة المتحدة. إنه إنجاز وطني ضخم، يجب أن نفخر به جميعًا".

وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن إدارة الصحة العامة في إنكلترا وجامعة كامبريدج، تم منع حوالي 60 ألف حالة وفاة، و22 مليون إصابة و66900 حالة دخول إلى المستشفى بواسطة اللقاحات.

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