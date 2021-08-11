الأمير أندرو مطلوب للقضاء الأميركي

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"الخليج 365" من لندن: قالت تقارير إنه تم رفع دعوى قضائية في الولايات المتحدة تتهم الأمير أندرو النجل الثاني لملكة بريطانيا، بالاعتداء الجنسي على فيرجينيا جوفري.

وتزعم فرجينيا جوفري، وهي ممن اتهمن رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين بالانتهاك الجنسي، أنها تعرضت لانتهاكات جنسية من الأمير أندرو في لندن ونيويورك.

وتدعي أنها أُجبرت على ممارسة الجنس مع الأمير أندرو عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها، لكنه دائمًا ما نفى بشكل قاطع أي اتصال أو علاقة جنسية معها.

وأكد محامي جوفري، ديفيد بويز، لشبكة (سكاي نيوز) أنه تم رفع دعوى قضائية بعد ظهر يوم الاثنين في محكمة اتحادية في مانهاتن. وتزعم أن الأمير أساء إلى السيدة جوفري في ثلاث مناسبات عندما كانت تحت سن 18، قبل ما يقرب من عقدين من الزمن.

مزاعم

وزعمت في إحدى المرات أنها أُجبرت على ممارسة الجنس مع أندرو رغما عنها في منزل جيسلين ماكسويل في لندن.

وفي مناسبة أخرى، اعتدى على السيدة جوفري جنسياً في قصر إبستين في نيويورك، كما تزعم الدعوى القضائية، وكذلك في جزيرة خاصة يملكها إبستين.

وتقول وثائق المحكمة إن المدعية جيوفري "تم توظيفها في البداية لتقديم جلسات تدليك، وبعد ذلك للانخراط في مجموعة متنوعة من الأفعال الجنسية لإيبستين".

كما "تعرضت للإيذاء بشكل منتظم من قبل إبستين" و"أعارها" إلى "رجال أقوياء آخرين لأغراض جنسية".

وزعمت الوثائق أن "أحد هؤلاء الرجال الأقوياء الذين أقرضت لهم المدعية (السيدة جيوفري) لأغراض جنسية، هو المتهم الأمير أندرو، دوق يورك".

وقال ممثلو الأمير أندرو إنه ليس لديهم تعليق على التطورات الأخيرة.

وقالت ريانون ميلز مراسلة (سكاي نيوز) للشؤون الملكية: "هذه القصة ببساطة لن تختفي. الادعاء لن يختفي على الرغم من حقيقة أن الأمير أندرو نفى مرارًا وتكرارًا حتى لقاء فيرجينيا روبرتس والقصر على مر السنين قائلاً إن الادعاءات كاذبة وبدون مؤسسة".

وأضافت: "أعتقد أن الأمر المثير للاهتمام هو أن هذه هي الدعوى الأولى ضد دوق يورك على وجه التحديد." وقالت: "يبدو من الصعب التفكير في أن محاميه لن يضطروا بطريقة ما إلى الرد".

لا احد فوق القانون

وإلى هذا، قال المحامي بويز، محامي جوفري: "في بلدنا، لا يوجد شخص، سواء أكان رئيسًا أم أميرًا، فوق القانون، ولا يمكن حرمان أي شخص، مهما كان ضعيفًا أو ضعيفًا، من حماية القانون".

وقال: "على مدى السنوات الخمس الماضية، أوقف الأمير أندرو ومستشاروه كل محاولة لحل هذه المسألة دون تقاضي. لقد مضى وقت طويل على محاسبته".

ومن جهتها، قالت جوفري في بيان إن الدعوى رفعت بموجب قانون الأطفال الضحايا للادعاء بأنها تعرضت للاتجار به وتعرضت للاعتداء الجنسي من قبله.

وقالت: "أنا أحاسب الأمير أندرو على ما فعله بي، الأقوياء والأغنياء ليسوا معفيين من تحميلهم المسؤولية عن أفعالهم. آمل أن يرى الضحايا الآخرون أنه من الممكن ألا يعيش المرء في صمت وخوف، بل أن يستعيد المرء حياته بالتحدث علانية والمطالبة بالعدالة".

وأضافت "لم أتخذ هذا القرار باستخفاف، كأم وزوجة، تأتي عائلتي أولاً - وأنا أعلم أن هذا الإجراء سيعرضني لمزيد من الهجمات من قبل الأمير أندرو ووكلائه - لكنني كنت أعرف أنه إذا لم أتابع هذا الإجراء، فسأسمح لهم وللضحايا في كل مكان ".

الأمير ينفي

وكان الأمير أندرو، قال في مقابلة مع بي بي سي نيوزنايت في عام 2019، إنه لم يمارس الجنس مع السيدة جوفري مطلقًا، قائلاً: "يمكنني أن أخبرك بشكل قاطع أن هذا لم يحدث أبدًا".

وقال دوق يورك إنه "لا يتذكر" لقاءها أبدًا وأن هناك "عددًا من الأشياء الخاطئة" في روايتها. كما اقترح أنه ربما تم التلاعب في صورة تظهره وذراعه حول السيدة جيوفري.

يشار إلى أن جيوفري إبستين ، 66 عامًا ، انتحر في السجن في أغسطس 2019، بعد شهر من اعتقاله بتهمة الاتجار بالجنس.

كما ألقي القبض على جيسلين ماكسويل في مداهمة لمكتب التحقيقات الفيدرالي في يوليو 2020، ودفعت ببراءتها من تهم الاتجار بالجنس في الولايات المتحدة، وتواجه المحكمة في نوفمبر المقبل.