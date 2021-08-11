وفاة أسرة بأكملها إثر انفجار محطة بنزين في "تيزي وزو" الجزائرية

محمد الفلاح - الأربعاء 11 أغسطس 2021

توفيت مساء أمس الثلاثاء، أسرة بأكملها اثر انفجار محطة بنزين ببلدية عين الحمام بولاية تيزي وزو الجزائرية.



وحسب "النهار اونلاين" الجزائرية، فإن الانفجار وقع بمحطة بنزين في منطقة أزرو ثاورارين وخلف مصرع عائلة متكونة من 5 أفراد.

وقد تم نقل جثث الضحايا من طرف مصالح الحماية المدنية، إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الحادث.