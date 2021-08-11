كوريا الجنوبية تسجل 2,223 إصابة جديدة بفيروس كورونا متجاوزة عتبة 2,000 للمرة الأولى منذ تفشي الفيروس

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سجلت كوريا الجنوبية أكثر من ألفي إصابة بفيروس كورونا لأول مرة منذ بدء الجائحة، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

ونقلت الوكالة اليوم عن السلطات الصحية أنه تم تسجيل 2223 إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 216 ألفا و206 إصابات.

كما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2135 وتعافى 1983 شخصا مما يرفع حصيلة المتعافين إلى 189 ألفا و506 .