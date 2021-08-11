اليونيسف: الأطفال ضحايا تصاعد العنف في سوريا

10 أغسطس , 2021

أفاد بيان صادر عن بيرتراند باينفيل، نائب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بأنّ تصاعد العنف في سوريا في شهر تموز/يوليو أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأطفال.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن باينفيل القول في البيان إن "التصعيد المستمر للعنف في سوريا، وخاصة في شمال البلاد، أدى إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 45 طفلاً منذ بداية شهر تموز/يوليو".

وجدّد باينفيل التأكيد على أنه "يجب على أطراف النزاع حماية الأطفال في جميع الأوقات."

وأعرب عن أسفه لما آلت إليه الحال في سوريا، إذ أنه بعد عشر سنوات من النزاع "أصبح قتل الأطفال أمراً شائعا". وأكّد أنّه "لا شيء يبرر قتل الأطفال".