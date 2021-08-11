أول تعليق من ميسي بعد انتقاله لباريس سان جيرمان

وقال ميسي في تصريحات رسمية نقلها موقع "البي إس جي"، "أنا متحمس لبدء فصل جديد من مسيرتي المهنية في باريس سان جيرمان". وأضاف الأسطورة الأرجنتينية، "النادي ورؤيته يطابقان طموحاتي الكروية، وأدرك تماما حجم المواهب التي يضمها الفريق، وكذلك كفاءة المسؤولين".









وبين، أنه لا يطيق الانتظار حتى تلمس قدماه ملعب حديقة الأمراء.

وفي سياق متصل، قال ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، إنه سعيد وفخور بانضمام ميسي إلى البي إس جي. وأكد ميسي أنه يتطلع إلى جانب اللاعبين والمسؤولين لبناء شيء رائع للنادي والمشجعين".وبين، أنه لا يطيق الانتظار حتى تلمس قدماه ملعب حديقة الأمراء.وفي سياق متصل، قال ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، إنه سعيد وفخور بانضمام ميسي إلى البي إس جي. وأضاف الخليفي، لم يخفِ ميسي رغبته في مواصلة المنافسة على أعلى مستوى والفوز بالبطولات، وبطبيعة الحال طموحنا كنادي هو أن نفعل الشيء ذاته.