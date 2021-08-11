انت الان تتابع خبر بالصور.. الكاظمي يواجه قاتل مدير بلدية كربلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، قاتل مدير بلدية كربلاء المقدسة المهندس عبير سليم في موقع الجريمة، بعد ان القت القوات الامنية القبض عليه وجاءت به الى مكان الحادث.