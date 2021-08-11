انت الان تتابع خبر بالصور.. الكاظمي يواجه قاتل مدير بلدية كربلاء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - واجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، قاتل مدير بلدية كربلاء المقدسة المهندس عبير سليم في موقع الجريمة، بعد ان القت القوات الامنية القبض عليه وجاءت به الى مكان الحادث.
وبحسب بيان المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء فقد اكد الكاظمي، "ضرورة أن يأخذ القضاء دوره في القصاص من القاتل؛ ليكون عبرة للآخرين، ولكلّ من يتجاوز على الموظفين أثناء أداء واجباتهم الوظيفية"، مبينا أن "جهود الحكومة في تنفيذ القانون ستستمر، وبوتيرة أعلى من السابق، وفي جميع المحافظات".