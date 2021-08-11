كندا تقول أن سجن الصين لأحد رعايانا غير مقبول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

نددت كندا، اليوم الأربعاء، بحكم القضاء الصيني بسجن رجل الأعمال الكندي مايكل سبافور 11 عاما بعد إدانته بتهمة التجسس.



وقال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، إننا ندين بشدة قرار سجن المواطن الكندي في الصين، ونؤكد أنه "غير مقبول وظالم".

وأكد سفير كندا في الصين دومينيك بارتون في تصريح صحفي رفض بلاده لهذا القرار، مشيرا إلى أنه بالإمكان استئناف الحكم.

وأوقف سبافور مع مواطنه مايكل كوفريغ العام 2018 في الصين في أعقاب اعتقال المديرة المالية لشركة هواوي مينغ وانتشو في كندا تنفيذا لمذكرة أمريكية، وهو ما جعل أوتاوا على قناعة بأن دوافع سياسية وراء توقيف مواطنيها.

وكانت محكمة صينية ثبتت الثلاثاء حكم إعدام صادر في حق كندي آخر هو روبرت لويد شيلينبرغ الذي دين بتهمة تهريب مخدرات، وسبق أن حكم بالسجن 15 عاما قبل اعتقال وانتشو.