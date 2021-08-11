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وفاة أسرة بأكملها إثر انفجار محطة بنزين في "تيزي وزو" الجزائرية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

توفيت مساء أمس الثلاثاء، أسرة بأكملها اثر انفجار محطة بنزين ببلدية عين الحمام بولاية تيزي وزو الجزائرية.

 

وحسب "النهار اونلاين" الجزائرية، فإن الانفجار وقع  بمحطة بنزين في منطقة أزرو ثاورارين وخلف مصرع عائلة متكونة من 5 أفراد.

 

وقد تم نقل جثث الضحايا من طرف مصالح الحماية المدنية، إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الحادث.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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