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إصابات ووفيات كورونا حول العالم حتى أمس

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات ووفيات حول العالم حتى أمس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 203.84 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و485087.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                              إجمالي الوفيات                         عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                                616596                                    36121465

 

الهند                                               428682                                       31998158

 

البرازيل                                           563562                                        20177757

 

روسيا                                               347025                                         6491288

 

فرنسا                                             112318                                          6310933

 

المملكة المتحدة                              130503                                        6117540

 

تركيا                                             52313                                          5942271

 

الأرجنتين                                    107962                                        5029075

 

كولومبيا                                122601                                             4843007

 

إسبانيا                                       82125                                              4627770.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها                         عدد الوفيات                                   عدد الإصابات

 

21 - العراق                                19336                                         1732298

 

37 - الأردن                                10148                                         779019

 

41 - المغرب                           10404                                          701325

 

42 - الإمارات                           1982                                           695519

 

45 - تونس                           21025                                             612867

 

46 - لبنان                             7948                                              572401

 

47 -                     8357                                              535176

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