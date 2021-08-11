شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات ووفيات كورونا حول العالم حتى أمس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 203.84 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و485087.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 616596 36121465

الهند 428682 31998158

البرازيل 563562 20177757

روسيا 347025 6491288

فرنسا 112318 6310933

المملكة المتحدة 130503 6117540

تركيا 52313 5942271

الأرجنتين 107962 5029075

كولومبيا 122601 4843007

إسبانيا 82125 4627770.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

21 - العراق 19336 1732298

37 - الأردن 10148 779019

41 - المغرب 10404 701325

42 - الإمارات 1982 695519

45 - تونس 21025 612867

46 - لبنان 7948 572401

47 - السعودية 8357 535176