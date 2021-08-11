حصيلة قياسية يومية لإصابات كورنا في كوريا الجنوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت كوريا الجنوبية أكثر من ألفي إصابة بفيروس كورونا لأول مرة منذ بدء الجائحة، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.



ونقلت الوكالة، اليوم الأربعاء، عن السلطات الصحية قولها، إنه تم تسجيل 2223 إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 216 ألفا و206 إصابات.

كما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2135.

تسببت الموجة الجديدة من الإصابات في عدد أقل من الحالات الخطيرة والوفيات مقارنة بالموجات السابقة بعد أن تم الآن تطعيم كثيرين من الكوريين الجنوبيين الأكبر سنا والأكثر عرضة للإصابة ضد الفيروس.

لكن السلطات الصحية أبدت مخاوفها بشأن العدد المتزايد من المصابين من الشبان الذين لم يتم تطعيمهم بعد، وانتشار سلالة دلتا شديدة العدوى في عمليات التفشي الأخيرة.