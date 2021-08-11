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 أكثر من نصف مؤيدي أردوغان يرفضون أسلوبه في إدارة تركيا (استطلاع رأي)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت شركة استطلاعات الرأي والأبحاث الميدانية، متروبول، عن نتائج الاستطلاع الأخير لشهر يوليو، التي كشفت انزعاج 51.9 % من مؤيدي حزب العدالة والتنمية من طريقة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في إدارة البلاد.

ووفقًا لموقع «قرار» التركي، بلغت نسبة المشاركين في الاستطلاع من جمهور حزب العدالة والتنمية 89 % من إجمالي نسبة المشاركين.

يذكر أن عدد كبير من استطلاعات الرأي كشفت عن تراجع شعبية أروغان بسبب سياساته الخاطئة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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